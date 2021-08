L’inseguimento è rocambolesco, il tamponamento violentissimo

Dal balcone di casa riprende con lo smartphone un rocambolesco inseguimento: le “pantere” della polizia sono sulle tracce di un pick up nero. Succede tutto in un istante: il veicolo, per sfuggire alla morsa delle forze dell’ordine, sterza a destra e tampona alcune auto in sosta. L’urto è violentissimo, ma non impedisce al fuggitivo di proseguire nella sua folle corsa, tallonato dagli agenti.