Linn, l’anarchica che lavora con la polizia nella seconda parte della trilogia dell’odio

Per Magnus Jonsson, insegnante di liceo votato alla scrittura, con una serie di thriller ambientati a Stoccolma era piuttosto facile finire con l’essere etichettato come «erede di…». Se poi, in mezzo, c’è la lotta ai nazisti celati nell’ombra, o il crimine informatico, ecco che la frase si completa con il nome di Stieg Larsson, il creatore della serie Millenium con Lisbeth Salander. E ovviamente, in questo gioco delle associazioni, delle eredità, delle assonanze, Linn Ståhl, la giovane protagonista specialista della caccia in Rete, diventa l’erede designata di Lisbeth Salander. Manco a farlo apposta, quella di Jonsson si chiama «Trilogia dell’odio»: il primo volume forse non è stato apprezzato a sufficienza in Italia, con in mezzo un assassino seriale (tanto per semplificare) che trasformava le fattezze delle sue vittime in quelle di bambole, ma adesso, con la guerra e la crisi geopolitica (eufemismo) in atto, il terrorismo potrebbe sembrare la traccia meno inquietante. “Uomini che si nascondono nell’ombra” (Piemme, traduzione di Francesco Peri, 19,50 euro) inizia con quello che potrebbe sembrare un atto di terrorismo interno: nel centro di Stoccolma, di fronte al Kungsträdgården, colpi di fucile echeggiano dall’alto di un campanile, ferendo e uccidendo i dipendenti di una banca che stava uscendo dal lavoro. E nel caos delle sirene e del panico, si aggira un uomo dalle fattezze mediorientali, con un berretto rosso, in contatto con i due cecchini. A lui tocca poi il compito di andare in ospedale e finire una delle vittime designate della sparatoria. Tra i primi a intervenire sul posto c’è l’ispettore Erik Svensson della polizia criminale: nero di pelle, anche se nato in Svezia, conciato con un rapper di strada in ossequio a un personaggio che si è voluto costruire come uno scudo, è il primo a capire che il terrorismo non c’entra niente. Come concorda anche il suo superiore, Rickard Stenlander, che dall’avventura precedente ha mantenuto i rapporti con Linn Ståhl. La dottoranda in informatica non è più una minaccia per la sicurezza dello Stato, nonostante una condanna e la militanza nell’Afa, l’associazione antifascista internazionale. Ma da qui a tornare a essere consulente della polizia, ce ne corre un poco. Anche perché ha rischiato la vita appena un anno prima. Ma inizia a indagare, a modo suo ovviamente, andando a scovare segreti dove nessuno può vederli, anche nelle esistenze delle vittime. E a quel punto potrà diventare lei il bersaglio. Elettrizzante e affascinante quanto Larsson, forse meno “complesso”, dotato di maggiore ironia se vogliamo, Magnus Jonsson dimostra di valere pienamente il successo e la nomea di autore bestseller conquistati in patria.

UOMINI CHE SI NASCONDONO NELL’OMBRA

Autore: Magnus Jonsson

Editore: Piemme

Genere: Thriller

Prezzo: 19,50 euro