L’iniziativa di Torino Tricolore: Porta Palatina ripulita da rifiuti e siringhe [FOTO]

Alcuni volontari di Torino Tricolore questa mattina hanno ripulito l’area intorno alla Porta Palatina da bottiglie, lattine, siringhe e rifiuti di ogni tipo.

“Alcuni giorni fa ci hanno segnalato attraverso diverse fotografie le imbarazzanti condizioni dell’area che circonda la Porta Palatina – ha dichiarato Matteo Rossino portavoce di Torino Tricolore – oggi siamo venuti di persona e, senza perderci in tante parole, ci siamo armati di guanti, pinze e sacchi, e abbiamo ripulito tutto”.

“Abbiamo trovato bottiglie, lattine, cartacce, preservativi e siringhe addirittura. Uno spettacolo indegno per un posto storicamente importante come questo. La Porta Palatina -ha concluso Rossino– rappresenta le origini della nostra città, è un simbolo per i torinesi e merita un trattamento degno della sua importanza ma non mi stupisce che questa giunta non ne capisca la sacralità”.