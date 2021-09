Lingue di fuoco fino al cielo

Il fumo nero, l’odore acre. Le lingue di fuoco che toccano il cielo. Torino è rimasta interdetta per l’incendio che ieri è divampato nel cuore della città, in uno dei palazzi storici accanto a Porta Nuova. Torino interdetta, ma anche paralizzata per ore, con le strade chiuse per permettere l’arrivo dei soccorsi. Paralizzati i torinesi, tutti con il naso al l’insù ad osservare quell’inferno. Come per il rogo di Milano, anzi di più. Perché il fuoco ha bruciato un pezzo importante della storia sabauda. Più che al grattacielo di Milano, si è pensato al rogo della Sindone, nel 1997 e alla tragedia del cinema Statuto avvenuta nel 1983. Non ci sono state vittime, ma solo una decina di intossicati e un centinaio di persone corse giù dalle scale per trovare la salvezza in strada. Il fuoco si è mangiato i palazzi, a cominciare dalle mansarde e dagli attici. La lingua incandescente si è estesa per ore sui tetti degli edifici vicini. Non ci sono state vittime, ma un pezzo di storia è stata cancellata per sempre. Già, perché lì, proprio dove ha avuto origine l’incendio, un tempo c’era una suite regale, dimora della nobiltà decaduta dei Duchi di Genova di casa Savoia che, dopo l’esproprio dello Stato delle loro tenute, avevano trasformato lo storico Grand Hotel Ligure nella loro dimora. Ultimi rappresentanti di una Corte un tempo potente, i Duchi, due fratelli (figli del Principe Tommaso), lunghi e dinoccolati e la moglie di uno di loro, in linea diretta discendente degli Asburgo, avevano soggiornato 365 giorni l’anno per quasi trent’anni e chissà se al Ligure avevano mai pagato il conto. Una vecchia polemica questa, mai risolta e rimasta sospesa. Conti rimasti da saltare in ossequio alla regalità tramontata. Poi il Ligure, dopo una prima ristrutturazione negli anni 80, per renderlo più moderno e attrattivo per il turismo, è stato oggetto di una fortunata speculazione immobiliare che ne ha cambiato la natura. L’antico hotel della nobiltà decaduta e dell’aristocrazia industriale emergente, ha fatto spazio, nel 2015, a 40 appartamenti da 50 a 200 metri quadri e a tre grandi negozi da 900 (uno dei quali oggi è occupato da Decathlon). E ancora: un ristorante, un bar, un negozio di prodotti biologici e una birreria, com’era molti anni fa, con ingresso da via Lagrange. Un progetto dell’architetto Carlo Minervino, a capo dell’opera di ristrutturazione per conto della Emmegibi srl, società immobiliare in quegli anni proprietaria del complesso dello storico hotel. Prima, il palazzo aulico di metà dell’800, era diventato una vergogna: vetrine sbarrate, portici abbandonati, edificio sventrato, con lavori di ristrutturazione dell’ex albergo rimasti fermi dal 2012. Poi la rinascita, e il palazzo era tornato così come l’aveva progettato il Promis, architetto della piazza, tra il 1851 e il 1855. Oggi il fuoco non ha cancellato tutto, pur lasciando i torinesi con il cuore in gola per l’intera giornata. Bisognerà ricostruire non più la dimora dei Duchi, ma quelle di noti imprenditori, manager e commercianti della città che avevano creduto nelle idee di Minervino acquistando gli immobili di pregio e ricchi di storia. Così come è stato per la Cappella della Sindone e per il cinema Statuto, che è stato spartiacque nella concezione architettonica e di sicurezza dei locali, il palazzo risorgerà. Resta la paura, molta paura perché anche una sola e piccola imprudenza (così è stato di recente alla Sacra di San Michele), può provocare l’inferno che con le sue lingue di fuoco, distrugge non solo le cose, ma il lavoro degli uomini e la storia di una città.

