«L’inflazione record e il caro bollette penalizzano le famiglie più povere»

Inflazione record da oltre 10 anni trainata dal caro energia colpisce soprattutto le tasche delle famiglie meno abbienti. E’ questa la sintesi dello studio condotto da Ires che, analizzando l’indice generale dei prezzi Istat, evidenzia una crescita tendenziale pari al 3,6% in Italia e del 3,9% in Piemonte dal secondo semestre del 2021. Per quanto riguarda i prodotti energetici l’aumento è molto più consistente: +34,3% in Piemonte allineato a quello nazionale: +34,6%.

Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di gennaio 2022 la ripresa tendenziale dell’inflazione è dovuta ai prezzi dei beni energetici (da +29,1% a dicembre 2021 a +38,6% in gennaio 2022), e in misura minore alla crescita dei beni alimentari, lavorati (da +2,0% a +2,4%) e non lavorati (da +3,6% a +5,4%) che sta subendo però un netto rialzo. Anche la crescita dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona è significativa (da +2,3% a +3,5%), mentre la gran parte degli altri beni le dinamiche tendenziali sono stabili.

A fronte di questi rincari folli ci rimettono soprattutto le le famiglie più povere. «In Piemonte – spiegano da Ires – per le famiglie meno abbienti il tasso di crescita tendenziale dei prezzi per gli energetici nel dicembre 2021 era pari all’1,8%, contro il 1,2% circa delle famiglie più “ricche”. L’analisi ha mostrato come, sebbene tutte le tipologie familiari siano state toccate dagli effetti del rincaro di energia elettrica e gas, le famiglie che dichiarano di non possedere risorse economiche adeguate siano state colpite maggiormente dalla crescita dei prezzi di questi beni».

A confermarlo è anche l’Unione Nazionale Consumatori del Piemonte (Unc). «L’inflazione è un aumento della domanda rispetto all’offerta, in questo caso parliamo di energia e materie prime che mancano nel nostro Paese e questa mancanza fa aumentare i prezzi – spiega l’avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato Unc Piemonte -. Riceviamo tantissime richieste da parte di persone che si sono viste recapitare bollette troppo alte e non riescono a pagarle. Ho ricevuto anche tante richieste sulle cartelle esattoriali, al momento c’è stata una proroga, ma quando arriveranno sarà un disastro per le famiglie meno abbienti. La pandemia ha silenziato i problemi economici che verranno a galla mettendo in ginocchio chi non è riuscito a pagare le rate. Pertanto – sottolinea l’avvocato Polliotto -, ci vorrebbe un condono dello Stato per le cartelle esattoriali, azzerando i debiti e stampando moneta. Altrimenti le aziende non ce la faranno a sopravvivere».