L’immondizia invade le strade: dopo Natale arrivano i rifiuti

Pacchi e pacchetti regalo, scatoloni, sacchi dell’organico legati male, o non legati proprio, avanzi di cibarie del cenone della vigilia e dei pranzi e delle cene di Natale e Santo Stefano. Puntuali come ogni anno, ieri mattina, primo giorno della settimana, sono tornate le discariche a cielo aperto lungo i nostri marciapiedi. Cumuli di immondizia ammassati di fronte ai bidoni, un po’ in tutti i quartieri di Torino, specie nelle periferie. Ed ecco servito il regalo di Natale che nessuno desiderava ma che ogni anno ci ritroviamo per la strada.

Condizioni davvero critiche quelle, ad esempio, di Borgo Vittoria, rione dove da pochi mesi hanno debuttato le nuove ecoisole. Da via Saorgio a via Randaccio, da via Cardinal Massaia a via Bibiana, via Sospello e piazza Chiesa della Salute. Non c’erano bidoni, ieri mattina, che non traboccassero di rifiuti.