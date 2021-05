L’imam si finanziava con la cocaina per mandare i kamikaze in Tribunale

La fede in Allah era una copertura, oppure il narcotraffico serviva per finanziare i gruppi estremisti e combattenti agli ordini di El Allam Bouchta, imam marocchino di 42 anni, oggi detenuto nel carcere di Novara e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare che lo inchioda con le accuse di «istigazione a delinquere finalizzata la terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa». L’uomo che viveva a Lessolo, nelle vicinanze di Ivrea, dove ancora risiedono moglie (italiana) e figli, era diventato l’imam ufficiale per i detenuti islamici nel carcere di Alessandria e lo sarebbe anche stato a Novara, senza l’intervento dei carabinieri del Ros che lo hanno incastrato nel corso dell’operazione, nome in codice “Cicerone”. Una figura, quella di imam in un carcere, non ufficiale, come potrebbe essere il tradizionale cappellano, comunque tollerata in numerosi istituti di pena. Da quanto emerge dalla corposa ordinanza di custodia cautelare, dal carcere, El Allam Bouchta faceva propaganda per Al Qaeda e opera di proselitismo il venerdì, durante la preghiera settimanale. Secondo l’accusa il religioso avrebbe «esaltato gli attentati terroristici, come quello commesso in Francia, dopo la riedizione delle vignette di Charlie Hebdo a settembre dell’anno scorso. Definiva gli ebrei “nemici giurati dell’Islam” e ne auspicava l’eliminazione». Attraverso le intercettazioni telefoniche, gli investigatori hanno scoperto che l’imam invocava la distruzione del Vaticano, ed esprimeva la sua ammirazione per Osama Bin Laden e Mohammed Atta, il capo del commando responsabile della strage dell’11 settembre 2001, con la distruzione delle Torri Gemelle a New York e di un’ala del Pentagono – che definiva «difensori dell’Islam e persone rispettose dei principi religiosi autentici». In particolare, definiva il Vaticano «Satana» e affermava che avrebbe dovuto «saltare in aria». Sempre al telefono parlava di affittare un camion e di usare giubbotti esplosivi per colpire il Tribunale di Torino. L’imam sognava il martirio in nome della jihad e voleva vendicarsi dei magistrati che lo avevano indagato e fatto arrestare. I Ros, coordinati nelle indagini dal colonnello Massimo Corradetti, hanno perquisito le abitazioni di altri detenuti nel carcere di San Michele di Alessandria nel periodo in cui era rinchiuso anche l’imam e la casa di Lessolo della moglie dell’uomo e che è comunque estranea all’indagine. El Allam Bouchta è finito in carcere nel 2015 dopo un’indagine della squadra mobile di Torino che ha accertato la sua attività di narco trafficante. L’uomo, attraverso Spagna e Francia, faceva giungere in Piemonte significativi quantitativi di cocaina i cui proventi, verosimilmente, venivano usati per finanziare la guerra santa.