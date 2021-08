Libera chiesa senza il pass

Don Paolo Busto, 79 anni, è il rettore della chiesa di San Paolo a Casale. E da convinto sostenitore della campagna vaccinale per cui si è battuto anche dalle colonne del settimanale diocesano Vita Casalese che dirige, qualche giorno fa, ha preso carta e pennarello per vergare un avviso poi affisso sul portone. “Chi non è vaccinato costituisce grave pericolo. Non è gradito in questa chiesa”. Apriti cielo. La foto del cartello ha fatto il giro dei social, duecento casalesi hanno subito segnalato la discriminazione al sindaco. Poi, dopo 48 ore, è intervenuta la diocesi. E l’avviso è sparito. «Noi – ha poi spiegato il vescovo, monsignor Gianni Sacchi – ci atteniamo al documento recente della Cei». Ed è questo, forse, il punto centrale della vicenda che nelle polemiche sulla vicenda di don Paolo è rimasto sullo sfondo. Ossia la decisione della conferenza episcopale italiana che, in vista dell’entrata in vigore del Green Pass come lasciapassare per ristoranti, palestre e altri luoghi al chiuso, ma anche per concerti e mercatini in piazza, ha specificato che la certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni eucaristiche. Giusto? Secondo don Paolo no. E in effetti qualche dubbio viene, quando ci si chieda che differenza ci sia dal punto di vista del rischio di contagiarsi tra i tavoli distanziati di un ristorante e le sedie con inginocchiatoio davanti a un altare. Ma in Italia, si sa, per ogni regola, c’è almeno un’eccezione. Che quasi sempre accontenta chi ne beneficia. Ma talvolta, come per don Paolo e tutti gli altri fedeli che gli hanno fatto sapere di essere d’accordo con lui, no.

