Lezioni anti truffa nel centro vaccinale

Campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani al Palavaccini di Moncalieri e nella sede del 1° Reggimento Piemonte. Dopo la vaccinazione, insieme al certificato vaccinale, i cittadini riceveranno l’opuscolo realizzato dai carabinieri e stampato dal Comune, con i consigli per evitare le truffe.

L’iniziativa del comando provinciale di Torino è legata al dilagare del fenomeno nonostante la pandemia, e alla difficoltà di condurre campagne in presenza a causa delle norme anti-contagio. Tra i consigli: non farsi distrarre per strada, non aprire a sconosciuti, chiamare subito il 112.