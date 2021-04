L’ex le prosciuga tutti i suoi risparmi e la Procura se la dimentica per anni

Si è fidata dell’amico, nonché ex fidanzato, lasciandogli tutti i suoi risparmi per “investimenti a prova di bomba”, come lui prometteva. Ma l’ex, dopo aver fatto firmare frettolosamente plichi di fogli alla donna e all’anziana madre di lei, ha fatto sparire tutto, restituendole, di 300mila ricevuti, ovvero tutti i risparmi che lei possedeva, soltanto 1.850 euro. Le promesse dell’amico ben presto si sono rivelate false, come quella, che lui aveva più volte ribadito, di donare a lei, in caso di perdite, l’eredità che avrebbe dovuto ricevere da una ricca anziana. Eredità mai pervenuta, così come non sono mai tornati, alla signora truffata, i soldi del suo conto in banca.

È la disavventura subita da una donna di Druento, amica d’infanzia del consulente e sua fidanzata per un periodo. I primi investimenti sono iniziati quando i due si frequentavano. Quando la relazione era cessata, i due erano rimasti amici e l’uomo aveva continuato a fare da “promotore finanziario” a lei e a sua madre. Entrambe le vittime si sono rivolte all’avvocato Gianluigi Marino, che nel 2016 ha fatto pervenire alla procura una denuncia per truffa aggravata. Nel 2018 il pm ha chiesto l’archiviazione e nel 2019 il gip ha ordinato la prosecuzione delle indagini. Da quel momento, l’iter giudiziario è rimasto fermo. L’avvocato Marino, lo scorso dicembre, ha fatto richiesta di avocazione alla procura generale.

La donna, che attende giustizia da cinque anni, si era fidata dell’ex perché lui era un amico d’infanzia. Dopo il divorzio, la signora aveva iniziato una relazione con lui, dipendente di una banca. «Si era presentato come uno dei migliori promotori – aveva spiegato la vittima nella denuncia – e si era offerto di occuparsi dei miei investimenti. Gli avevo detto che non volevo rischi, perché ero sola con mio figlio e i miei risparmi, circa 300mila euro, mi sarebbero serviti per lui e per la vecchiaia». Il promotore-amante elargisce consigli, dicendo all’amica che i suoi investimenti a bassissimo rischio sono “da provincialotta” e che sa lui come fare fruttare il denaro. «Vista la sua insistenza e i rapporti che c’erano tra noi accettai», ha precisato la vittima, che nel 2014 gli consegna i primi 6.500 euro. Col passare del tempo lei gli affida tutto quello che ha: 330 mila euro. Di fronte ai dovuti timori dell’amica, lui dice: «Riparerò io a eventuali perdite, se mi dai il 20 percento dei profitti. Presto riceverò un’eredità di un’anziana e sarà tua». Erano solo bugie. Quando, nel 2015, dopo varie “turbolenze del mercato”, lui è costretto ad ammettere di aver perso tutti i soldi, sparisce, come i risparmi della vita di lei.

«Spiace constatare – dichiara l’avvocato Marino – che la vicenda non è stata tenuta nel debito conto dalla procura, che dal 2019, quando un gip ha ingiunto di fare altre indagini, non ha assunto alcuna decisione, tanto da costringermi a proporre istanza di avocazione, che spero venga valutata breve».