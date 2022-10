L’ex istituto comprensivo Ricasoli intitolato alla figura di Gino Strada

Un nuovo nome per la scuola di via Ricasoli 15. L’istituto comprensivo del quartiere Vanchiglietta è stato intitolato a Gino Strada, medico, attivista e fondatore di Emergency, la ong nata per portare cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre e della povertà. All’inaugurazione, ieri, il dirigente scolastico Oscar Maroni insieme a Cecilia Strada, figlia del fondatore, oggi impegnata con la ong ResQ – People Saving People che si batte contro le politiche migratorie dell’Unione Europea. «Siamo nati per fare fatica e continueremo a fare fatica», ha ironizzato commentando l’atteggiamento della politica e delle istituzioni Ue verso chi scappa dalla guerra. Presente anche l’assessore Carlotta Salerno e la Circoscrizione 7 (il presidente Luca Deri e la coordinatrice Marta Sara Inì).

La giornata è iniziata con una serie di attività ludiche ed educative per bambini e adolescenti, mentre nel pomeriggio sono state scoperte le targhe alla presenza delle istituzioni e del dirigente scolastico: una con il volto di Gino Strada, l’altra con l’emblema della Repubblica Italiana. L’iniziativa è stata accolta da una standing ovation del pubblico composto da familiari e abitanti del quartiere, radunati nel teatro della scuola per assistere a una recita degli allievi. La giornata si è conclusa con un concerto di canti popolari di chi viaggia con la direzione di Giorgio Guiot e Bandaradan nella suggestiva Arena Manin, che già ospita rassegne scolastiche, animazioni, dibattiti, concerti, proiezioni cinematografiche e occasioni di musica di insieme. Per l’assessora alle Politiche Educative, Carlotta Salerno, con l’intitolazione il Comune vuole «lasciare traccia in maniera tangibile dell’operato di Gino Strada, condividendo la sua eredità con ragazze e ragazzi in una scuola, il primo vero motore di cambiamento».