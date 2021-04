L’ex asilo demolito entro fine anno. E nel 2022 arriva una nuova materna

Il via vai non è certo quello di un tempo ma tra i bassi fabbricati di colore bordeaux di via Pietro Giuria gli irriducibili dello spaccio facile continuano a cercare un modo per fermare il tempo. Il conto alla rovescia per la riqualificazione, tuttavia, è appena iniziato. Entro il mese di giugno dovrebbe concludersi il primo atto, ossia la bonifica dei tetti dell’ex asilo abbandonato del quartiere San Salvario. Ma il vero colpo al degrado arriverà solo entro fine anno, quando la Città smantellerà (al costo di 180mila euro) quel che resta della scuola d’infanzia.

I cantieri costringeranno, inevitabilmente, i pusher a cambiare aria. Esattamente quel che spera anche Casa Garibaldi che da tempo chiude e apre il cancelletto che conduce all’area giochi che si trova proprio tra l’asilo, il rotelliere e la palestra. «Negli ultimi tempi le cose sono cambiate – racconta Carlo Femiani, presidente dell’associazione “+sport8” -. Certo, qualche movimento c’è ancora ma se tutto andrà per il verso giusto verrà finalmente riqualificato uno spazio vitale per San Salvario». Il resto lo fanno le attività dello spazio polivalente, che oggi può usufruire di un’area resa pedonale, e gli interventi del Comune di Torino che spenderà un milione e 368mila euro per la costruzione della nuova materna.

Unico neo, i tempi. I lavori della scuola, infatti, potrebbero partire soltanto all’inizio del 2022. «L’ultimo fortino del degrado – dichiarano Davide Ricca e Massimiliano Miano, presidente e vicepresidente della 8 -, destinato a cadere, rilanciando una volta per tutte quella zona».