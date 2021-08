L’ex albergo diventa residence: un futuro per lo storico Tre Re

Lo storico hotel Tre Re diventerà un residence: merito della Immobiliare San Felice di Torino che ha appena acquistato l’edificio abbandonato dalla famiglia che lo ha gestito fino alla chiusura del 2012. L’obiettivo è riaprirlo a dieci anni di distanza, al termine di una ristrutturazione che trasformerà le 40 camere in 20 miniappartamenti da affittare.

Comincerà un nuovo capitolo nella storia dell’albergo, nato ai primi dell’800 nella centrale piazza Cavour e trasferito nel 1970 in corso Torino 64, alle porte della città: «Dopo il trasferimento ospitavamo tantissimi ritiri delle squadre di calcio – ripercorrono Mario, Germana e Simona Pavia, che hanno gestito la struttura dal 1959 alla chiusura del 2012 – Il Toro veniva da noi tutti i fine settimana in cui giocava in casa». Le società sportive non erano gli unici clienti di questo albergo a due stelle: «Avevamo tanti ospiti che venivano a Chieri per lavoro. Di turisti, invece, se ne sono sempre visti pochi».

Dopo la chiusura, l’hotel ha “ospitato” solo i ladri e i vandali che lo hanno devastato. Fino a quando si è fatta avanti l’Immobiliare San Felice: la trattativa si è conclusa nel giro di pochi mesi e il 27 luglio c’è stato l’atto di vendita (entrambe le parti scelgono di non rilevare cifre).

«L’idea è trasformare l’albergo in un residence, accoppiando le 40 stanze per creare 20 mini appartamenti con cucina – risponde Davide Basone, il geometra che ha seguito la pratica per conto della società – È una destinazione già prevista dal Piano regolatore, quindi la pratica dovrebbe essere rapida: sarà una manutenzione straordinaria con posa del cappotto e rifacimento di caldaia, impianti e serramenti. Poi sistemeremo tutta l’area verde».

Il professionista abbozza un investimento superiore al milione di euro e poco più di anno per i lavori: «L’obiettivo è concludere per fine 2022».