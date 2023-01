Lewis Hamilton fa il misterioso, ma vola sulle curve di Juliana

La vita privata di Lewis Hamilton è sempre rimasta tale, perché lui ha cercato di limitare al minimo ogni voce di gossip. Conosciamo due donne certe, sempre al suo fianco. Una è la mamma, Carmen, che però fa una vita molto riservata delegando al padre e al fratello del campione il ruolo di due spalle quando corre in pista. L’altra è Angela Cullen, la sua bionda fisioterapista e assistente personale spesso inquadrata dalle telecamere nei weekend del Mondiale.

Quando faceva coppia fissa con Nicole Scherzinger (l’ex cantante delle Pussycat Dolls) era impossibile sottrarsi alle telecamere e alle riviste del settore. Da allora però Lewis non ha mai più avuto una storia fissa e le ultime voci erano del marzo scorso, quando aveva rotto con l’affascinante modella domenicana Camila Kendra.

L’anno però sembra cominciato con un paio di novità importanti per il britannico. La prima è che ha appena compiuto 38 anni (il 7 gennaio) festeggiando con un viaggio in Antartide. La seconda è che non era da solo. Lui ha mostrato suoi social le immagini insieme al fraterno amico Shaun White che è stato per tre volte campione olimpico nel freestyle dello snowboard , anche a Torino 2006. Con loro anche la moglie dell’atleta americano, l’attrice Nina Dobrev.

Ma poi c’era qualcun altro. Perché pare che la 24enne modella brasiliana Juliana Nalú, protagonista lo scorso anno di una breve storia d’amore con Kanye West, fosse insieme ad Hamilton. E a dimostrarlo c’è un video, postato dallo stesso Shaun White, in cui il pilota appare all’interno di una vasca idromassaggio con una donna misteriosa che indossa un bikini nero. Il video è stato cancellato pochi istanti dopo, ma i media scandalistici brasiliani garantiscono che fosse lei: “Juliana Nalú è appena stata in vacanza in un resort di lusso in Antartide”, recita un messaggio anonimo inviato ad una nota pagina di gossip carioca. E in effetti la ragazza ha postato nelle sue Stories una foto in cui appare con indosso un bikini nero in una cornice innevata, molto simile alle foto caricate da Hamilton. Anche questa immagine poco dopo è sparita ma non prima di essere salvata da chi si occupa di cronaca rosa.