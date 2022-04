Sono esauriti in pochissimi minuti i biglietti per l’Eurovision Song Contest di Torino dopo l’apertura delle vendite, iniziata oggi alle ore 10.

I tagliandi, che vanno dai 10 ai 350 euro, sono andati a ruba soprattutto per la serata della finalissima (quando si esibiranno anche gli italiani Mahmood e Blanco). Pochissimi i ticket ancora disponibili per le due semifinali e per gli spettacoli secondari come quelli della Giuria e del Family Show, in vendita anche a prezzi più abbordabili.