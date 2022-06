Lettera al prefetto per furti e spaccate: «In periferia ci sentiamo abbandonati»

Dopo Barriera di Milano, il grido di dolore contro l’emergenza furti e rapine si allarga anche a Borgo Vittoria e Madonna di Campagna dove il gruppo di Fdi della Circoscrizione 5 ha scritto una lettera al prefetto chiedendo interventi. Un allarme che da mesi riecheggia prepotentemente di negozio in negozio. Dopo la pandemia da Covid, i cantieri infiniti e le bollette alte i commercianti hanno cominciato ad avere a che fare con continui raid notturni che oggi si traducono in danni e notti insonni. Far quadrare i conti è diventato sempre più complicato, così in periferia nord le serrande con su scritto “affittasi” e “vendesi” hanno cominciato ad aumentare di settimana in settimana, specie nella zona della Torino-Ceres.

Uno degli ultimi furti al negozio “Pianeta blu” di via Viterbo 140/B, specializzato nella vendita di acquari. Ma basta bussare di porta in porta per capire che i negozianti si sentono sempre più preoccupati e indifesi. «Così – racconta uno di loro -, sarà difficile sopravvivere a lungo, già siamo tartassati dalle tasse e i clienti son sempre meno». «Ora basta. Chiediamo interventi immediati per la sicurezza» dichiara, in una nota, il gruppo consiliare di Fdi con i consiglieri Carmela Ventra, Chiaffredo Ballatore, Cinzia Redavid e Bruno Francavilla.

«Servono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, a seguito dei numerosi e ripetuti furti che, nelle ultime settimane, hanno colpito Borgo Vittoria e Madonna di Campagna» proseguono i consiglieri. Una richiesta urgente di attenzione al problema che verrà portata anche in Parlamento, con un’interrogazione, dell’onorevole di Fdi Augusta Montaruli. Un tavolo di osservazione sulla sicurezza e la vivibilità dei quartieri, invece, è stato convocato per il prossimo 17 giugno presso la sede della Circoscrizione 5, in via Stradella.