Letta a Torino per Lo Russo: “Ballottaggio? Fiduciosi. Dalla destra troppo vittimismo”

Ultimo giorno di campagna elettorale in vista del ballottaggio per la poltrona di sindaco di Torino. Nel pomeriggio di oggi il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, è stato in città per sostenere la candidatura di Stefano Lo Russo (in corsa con il centrosinistra).

“MOLTO FIDUCIOSI, ROVESCIATA TENDENZA INIZIALE”

“Siamo molto fiduciosi, riteniamo di aver fatto una bellissima campagna elettorale sia qui che in tutta Italia – le parole di Letta -. Manca l’ultimo sforzo, siamo sicuri che sarà quello decisivo: i nostri candidati hanno fatto molto bene, rovesciando la tendenza iniziale con grande impegno”.

“GREEN PASS? GIUSTA LA SCELTA DEL GOVERNO”

“E’ giusto dire che le ultime settimane sono state condizionate da tante tensioni. E’ necessario sempre i toni giusti per arrivare al voto senza eccitazioni o tassi di emotività superiori al necessario – ha aggiunto il segretario del Pd -. Green Pass? Ritengo che la scelta del Governo sia quella giusta e sono sicuro che l’Italia ne uscirà più forte. Le regole vanno applicate con buonsenso“.

“DALLA DESTRA TROPPO VITTIMISMO, LA FACCIANO FINITA”

“C’è stata una valanga di vittimismo da parte della destra: è bene che la facciano finita, perché è assolutamente eccessivo – ha aggiunto Letta nel tardo pomeriggio -. Nella nostra campagna elettorale non abbiamo mai insultato nessuno, stando sempre sui temi e sulle proposte”.

(foto: profilo Facebook – Enrico Letta)