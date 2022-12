L’étoile piemontese torna al Regio con i suoi soliti “friends”

Mentre al Teatro Alfieri si sarà da poco riarrotolato il red carpet del Ballet Gala con i nuovi primi ballerini delle più prestigiose compagnie del mondo, a pochi passi da piazza Solferino un altro red carpet si preparerà ad accogliere un’étoile della danza internazionale che con i suoi “amici” darà vita ad un evento diventato ormai un must del capodanno torinese. Torna al Teatro Regio dal 29 al 31 dicembre prossimo “Renato Bolle and Friends” con tre nuovi e sorprendenti spettacoli.

C’è ancora riserbo sul cast che accompagnerà l’étoile in questi nuovi appuntamenti per un programma che viene ogni volta pensato e ideato da Bolle mescolando repertorio classico e contemporaneo, pezzi inediti e grandi cavalli di battaglia. Ma c’è da scommettere che saranno 90 minuti di pura magia come l’acclamato ballerino ha ormai abituato da alcuni anni il pubblico sabaudo. In questo tradizionale Gala di fine anno, prodotto da Artedanza, l’étoile dei due mondi, come è stato definito, non sarà solo interprete ma anche direttore artistico. E dopo Torino Bolle tornerà, come di consueto, su Raiuno l’1 gennaio, in prima serata, nell’evento “Danza con me”, diventato per Bolle «uno straordinario strumento di diffusione della danza». E se al momento per il Gala del Regio rimane il riserbo sul cast, anche se alcuni nomi sembrerebbero molto probabili, come i primi ballerini della Scala Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni o Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov, alcune anticipazioni sono invece state fatte per l’appuntamento televisivo. «Alla conduzione ci saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi e poi avremo moltissimi ospiti tra questi Virginia Raffaele e Blanco». Chissà che Bolle non balli con Blanco anche al Regio.