Letizia è Miss Mondo Piemonte: «Sogno di diventare un’attrice»

Sarà la torinese Letizia Turco a rappresentare il Piemonte alla finalissima nazionale di Miss Mondo. Diciassette anni, studentessa del Liceo Coreutico Teatrale Germana Erba del Teatro Nuovo e allieva dell’Accademia CDH Cinema District Hub Moda e Cinema, Letizia si è aggiudicata, alla fase interregionale (guidata da cinque anni da patron Domenico Barbano) Miss Mondo Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di domenica scorsa a Palazzo Pralormo a Torino, il titolo di Miss Mondo Piemonte.

Letizia è entusiasta del suo percorso e soddisfatta del risultato: «La mia più grande passione è la recitazione – spiega – ed è per questo che frequento un Liceo Coreutico-Teatrale presso il Teatro Nuovo di Torino, dove oltre a recitare, danzo e canto. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un’attrice, ma sono molto appassionata anche al mondo della moda e vorrei farne parte perché adoro sfilare». E certo, la presenza non le manca. Alta, mora e dai lineamenti accattivanti e tutt’altro che comuni, Letizia il primo giugno sarà già a Gallipoli dove si terranno, come da 18 anni a questa parte, prima la preselezione e poi, sabato 18 giugno al Teatro delle Feste di Villa dei Fiori, le fasi finali del concorso nazionale, alle quali accederanno le bellissime provenienti da tutta Italia.

Prima saranno 120, poi 50 e infine a sfidarsi per ottenere il pass per Miss Mondo – il concorso di bellezza e di talento più prestigioso a cui prenderanno parte più di 100 paesi -, solo 25. «Aver vinto Miss Mondo Piemonte per me – conclude Letizia – è un enorme traguardo che significa molto. Sono onorata di rappresentare la mia regione a un concorso nazionale. Non vedo l’ora di arrivare a Gallipoli e di dare il meglio di me come ho sempre fatto». La serata finale, che si potrà seguire sui canali social e che ospiterà tanti personaggi del mondo dello spettacolo, sarà presentata da Simone Rugiati, noto chef, scrittore e brillante conduttore televisivo. Ed è torinese anche Rebecca Arnone, diciannovenne e vincitrice della fascia Miss Mondo Valle d’Aosta.

Come Letizia Turco, anche lei sarà a Gallipoli fra pochi giorni: «Frequento il primo anno della Facoltà di Scienze Biologiche – racconta – e lavoro come modella. Amo leggere, dipingere e scrivere». Eletta a Torino domenica scorsa anche Miss Mondo Liguria, Melissa Yucel, 24 anni di Imperia: «Studio Moda alla Sapienza. Fin da piccola sono sempre stata appassionata di moda, uno dei miei grandi sogni è quello di poter diventare una modella».