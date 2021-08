L’esigenza di esigere

Che ne è dell’attaccamento al mestiere, del piacere per il lavoro ben fatto, dell’orgoglio di saper eseguire quel che altri non osano neanche tentare? Una volta avere fama di “méca barbìs, tolé barbìs” dava più sudisfa dei soldi che se ne traevano. Quell’epiteto valeva più di una laurea o di un cavalierato. Oggi, a furia di indicare l’apparenza e l’ostentazione come unici valori positivi, basta spatussare; non c’è più bisogno di cercare gratificazione esistenziale e prestigio in una professionalità che sia universalmente riconosciuta. Si insegue solo più il compromesso più conveniente tra lavoro da fare (il meno possibile) e soldi da prendere (il più possibile). Il che nel lavoro subordinato produce maestranze di scarso valore (e produzioni di bassa qualità), e in quello autonomo crea mestieranti improvvisati. Ma qui è anche colpa della clientela. Se non sai bene cosa hai diritto di pretendere quando compri un bene o un servizio, non lo puoi contestare, dopo. Chi te lo vende lo sa (e spesso ne approfitta), ma anche lui perde un’occasione preziosa: quella di crescere nella sua professionalità “educato” da un cliente competente ed esigente. Qui l’esempio dei ristoratori viene a pennello: molti di loro sono convinti (lo si vede dai prezzi) di servire perfettamente delizie sopraffine, perché hanno il locale sempre pieno e nessuno si lamenta. Invece i loro sono spesso pasticci mal cucinati e peggio serviti, destinati però a gente che non lo capisce. Guardate come sono svelti i rumeni a spacciarsi per muratori, elettricisti, idraulici finiti, salvo poi fare disastri. Stiamo dilapidando tesori di cultura, professionalità e manualità. Almeno qualche piatto malcotto rimandatelo in cucina, dài.

