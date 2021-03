Leopardo semina il panico in un’area di servizio: camionista salvo per miracolo

Un grosso leopardo semina il panico in un’area di servizio. Succede in India. L’animale prima tenta di aggredire un camionista, che solo per miracolo riesce a salire a bordo del suo camion mettendosi in salvo. Poi si avventa contro le vetrine di un esercizio commerciale circondato da un branco di cani, che cercano di allontanarlo. Alla fine le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, si spostano su una vicina strada e mostrano quella che sembra la carcassa del felino, adagiata lungo il ciglio del marciapiede: il leopardo è stato abbattuto oppure travolto dalle auto in corsa?