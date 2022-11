L’en plein di Djokovic: da oggi i magnifici quattro si sfidano per il torneo

Oggi sarà l’unico dei quattro semifinalisti delle Nitto Atp Finals del Pala Alpitour a non aver ancora perso un match e dunque a poter puntare al montepremi di 4,7 milioni di dollari. Lui non potrebbe essere che Novak Djokovic, che ieri ha battuto nella gara conclusiva Daniil Medvedev per 6-3, 6-7, 7-6, al termine di tre ore e dieci minuti di lotta. Sarà in campo alle ore 14 nella prima sfida contro lo statunitense Taylor Fritz, entrato fra i Magnifici Otto per l’infortunio di Carlos Alcaraz. Il serbo aveva già vinto il Gruppo Rosso e il russo era già eliminato. Il primo ha dato l’anima per rimanere imbattuto e il secondo per non essere il solo a lasciare Torino senza successi. Poi, è chiaro, hanno giocato anche per i 200 punti in classifica e per i quasi 400mila dollari in palio, anche se cifre del genere non fanno impressione a campioni del loro calibro.

Nole non ha sfruttato un break-point nel sesto game e ne ha salvato uno nel settimo. Nell’ottavo ha avuto una seconda chance in risposta e non se l’è fatta scappare. Il primo set è andato via così e nel secondo certamente Djokovic sperava di non faticare troppo, in vista dell’impegno odierno e anche del fatto che ieri Fritz si è solo allenato, e invece è stato costretto a una corrida. Nel secondo parziale il capolinea è stato il tie-break e anche nel terzo, dopo che il moscovita aveva servito per il match sul 5-4 e aveva subìto il controbreak. Sul più bello il cinque volte trionfatore alle Finals, che punta al record di sei, detenuto da Roger Federer, ha innestato il turbo (5-1) e l’epilogo non si è fatto attendere.

«Ho iniziato bene – ha commentato Djokovic – e ho avuto anche opportunità nel secondo set. Ci sono stati dei break-point, ma Daniil ha giocato molto bene in quei momenti decisivi. Nel terzo parziale non mi sono sentito così bene e ho dovuto combattere Sul 4-5 sono riuscito a trovare l’ultima goccia di energia per rientrare in gara. Ho letto bene il suo servizio e ho anticipato, poi ho avuto un ottimo avvio nel tie-break. Queste vittorie valgono più di un semplice match, il terzo set è stata una lotta straordinaria e sono fiero di questo risultato. Certo per lui non deve essere stato facile perdere tre match per 7-6 al terzo, ma è un atleta fantastico e ho molto rispetto per lui».

Ora per il Djoker c’è l’incognita del recupero, perché, dopo la faticaccia di ieri, se non scenderà in campo al meglio delle sue condizioni psico-fisiche, contro un Fritz riposato e in buona forma come quello visto in questi giorni, saranno problemi. Nell’altro incontro Andrey Rublev ha superato 3-6, 6-3, 6-2 Stefanos Tsitsipas guadagnandosi un posto nella semifinale serale delle 21 contro il norvegese Casper Ruud. Sul fronte del doppio, i favori del pronostico vanno ai croati Nikola Mektic e Mate Pavic e all’americano Rajeev Ram e al britannico Joe Salisbury. Ieri in serata gli australiani Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios hanno provato ad agganciare in extremis la qualificazione.