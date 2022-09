Lemie, tragedia ad alta quota: escursionista precipita e muore

Ancora una tragedia ad alta quota. Un escursionista è morto dopo essere precipitato da un salto di rocce lungo il sentiero nella zona dei laghi di Ovarda, nel comune di Lemie (To). A darne notizia è il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

L’incidente è accaduto questa mattina, ma l’allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 perché il compagno di escursione del deceduto è stato costretto a scendere fino al fondovalle prima di trovare rete telefonica.

Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso le cui operazioni sono state ostacolato dalla nebbia in zona. È stato quindi necessario elitrasportare in quota 2 squadre del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno coadiuvato l’equipe. La salma è stata infine recuperata e consegnata ai carabinieri, ma non è stato possibile trasportare a valle le squadre che stanno rientrando a piedi.