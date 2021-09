Leinì, spruzzano spray urticante in classe per saltare una lezione: otto intossicati

Quello che sembrava inizialmente un errore, si è rivelato, poi, un atto voluto. Paura e preoccupazione, questa mattina, in una classe della scuola media ‘Casalegno’ di Leinì, nel Torinese. Quattro studenti sono stati segnalati al Tribunale dei minori per aver spruzzato spray urticante al peperoncino in aula. Il loro obiettivo? Saltare le due ore di inglese.

Lo hanno confessato ai carabinieri, che erano intervenuti sul posto. Il bilancio è di otto intossicati in modo lievi: sette studenti e un insegnati, soccorsi dai medici del 118.

Lo spray anti-aggressione era stato a una ragazzina dai genitori per utilizzarlo in caso di pericolo.

