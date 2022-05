Lei pronta per il matrimonio ma “Don” Bova che aspetta?

Il debutto in Don Matteo di Raoul Bova al posto di Terence Hill è stato un grande successo, ma loro avevano già deciso di regalarsi un viaggio. Nei giorni scorsi con Rocio Muñoz Morales e le due figlie, Alma e Luna, sono volati alle Maldive per staccare dalla vita romana e hanno condiviso alcuni scatti con i loro fan.

Raoul, che dal primo matrimonio ha avuto anche due maschi, è un padre felice e l’attrice spagnola una mamma innamorata. «Siete la mia poesia», scrive alle figlie per farlo sapere a noi. Molti credono che Raoul e Rocio siano ormai prossimi al matrimonio, l’unico passo che manca per completare (eventualmente) la loro vita e questo viaggio somiglia a una luna di miele anticipata.

Lei in un’intervista alla rivista spagnola Hola! aveva parlato apertamente delle nozze. «La domanda che ci fanno più spesso è quando ci sposiamo. Ma io sono molto tradizionale e mi sposerò quando Raoul me lo chiederà». Al momento quella proposta non è ancora arrivata, non è ancora o forse mai in programma, ma loro stanno bene così. Un anno e mezzo fa Erano stati sorpresi dai fotografi di Diva e Donna mentre litigavano a cena in pizzeria e anche successivamente. Hanno discusso nel locale e anche una volta usciti, con l’attore romano che ha provato più volte a fermare la compagna per chiarire senza riuscire a ottenere udienza, almeno non all’aperto. Oggi invece stanno scrivendo un’altra storia, fatta di sorrisi e di complicità con le loro figlie. E di recente Bova ha anche confessato che gli piacerebbe diventare di nuovo padre. In mezzo alla loro ritrovata intesa ci sarà spazio anche per allargare il gruppo?

Per ora basta quello che pensa lei e che aveva raccontato al Corriere della Sera: «Raoul è l’uomo della mia vita: l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me».