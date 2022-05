L’Egizio, Peyrano e il Cambio: il papà di Facebook è in città

Una visita al Museo Egizio, la passeggiata sotto i portici di via Roma, il pranzo con agnolotti piemontesi al ristorante del Cambio e il pomeriggio alla cioccolateria Peyrano. Un tour da turista qualsiasi, se non fosse che il turista in questione è Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e amministratore delegato del colosso Meta. Con sua moglie Priscilla Chan, Zuckerberg si è goduto una giornata all’ombra della Mole. Ad accompagnarlo, nella visita privata, c’era il il presidente di Exor, John Elkann, con i figli e con il quale, verosimilmente, sarebbero in corso trattative per alcuni business comuni. Nessun annuncio, selfie o foto sui profili del fondatore di uno dei social media più famosi per immortalare la sua gita sabauda. “Una Meta-visita oggi a pranzo”, c’è scritto, invece, nel post Instagram dello chef del Cambio Matteo Baronetto che pubblica la foto nel ristorante di piazza Carignano insieme con Zuckerberg che ha firmato il registro degli ospiti. Il fondatore di Facebook e signora desideravano una parentesi di relax e un pranzo veloce a base di insalata e agnolotti piemontesi. Il tutto accompagnato da un succo di mirtillo. Prima, però, c’è stato il Museo Egizio, dove Zuckerberg ha visitato le sale più importanti. Torino non è la prima meta italiana del viaggio del fondatore di Facebook: due giorni fa con sua moglie sono stati fotografati a Siena. Alla cioccolateria Peyrano, invece, alla coppia è stato regalato un kit one-off per creare la cioccolata calda sia nel mondo fisico sia nel metaverso, secondo il concetto della “interoperabilità” dei beni. Il papà di Facebook ha visitato il laboratorio dell’azienda fondata sotto la Mole nel 1915 e ha degustato le famose praline torinesi. Con gli ospiti c’era anche Alessandro Pradelli, il giovane ingegnere che sta rilanciando il noto marchio proprio con l’aiuto del presidente Elkann, azionista a titolo personale della nuova Srl. Non poteva esserci dono più azzeccato per il re di Internet che l’Interoperable Hot Chocolate kit. Peyrano ha esplorato la frontiera del metaverso unendo la sua tradizione artigiana per celebrare la storia d’amore di Mark e Priscilla, che iniziò proprio davanti a due tazze di cioccolata calda. Il kit contiene tazze e cioccolata: per il mondo fisico sono state dipinte a mano con i nomi della loro famiglia. «La sfida sarà capire come portare questi incredibili profumi nel metaverso. La tecnologia non è ancora sviluppata così come per l’ottica, ma ci arriveremo», ha osservato felice Zuckerberg.