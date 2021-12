Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 1.8 della scala Richter, è stata avvertita, in serata, dai cittadini del Canavese. Il sisma è stato registrato a circa 2km di profondità, in località Quincineto. Attimi di confusione e paura tra i residenti. Numerosi i commenti sui social. “Sembrava un’esplosione” si legge in uno di questi.