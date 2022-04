Leclerc trionfa in Australia e fa il pieno di punti: Verstappen e Sainz ritirati

Trionfo Ferrari a Melbourne. Charles Leclerc vince in Australia e fa il pieno di punti, 26, grazie anche al giro veloce realizzato dalla sua F1-75. Il pilota monegasco, dopo la pole di ieri, ha guidato la corsa dall’inizio alla fine precedendo Sergio Perez su Red Bull e le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Giornata da dimenticare invece per Max Verstappen. L’avversario numero uno del ferrarista per il titolo si è ritirato per la seconda volta in tre gare. La sua power unit non ha retto al giro numero 39, costringendolo a un altro doloroso ritiro dopo quello nella gara inaugurale.

Unica nota stonata in casa Ferrari, il ritiro a inizio Gran Premio di Carlos Sainz. In zona punti anche le due McLaren di Lando Norris e dell’idolo di casa Daniel Ricciardo, l’Alpine di Esteban Ocon, l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e la Williams di Alexander Albon.