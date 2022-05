E’ ancora pole position per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari partirà davanti a tutti domani nel Gran Premio di Spagna, sul circuito di Barcellona.

Beffato Max Verstappen, 2° al via domani, che non è riuscito a completare il suo secondo tentativo nel Q3. Terzo il beniamino di casa Carlos Sainz sull’altra rossa. Solo in terza fila l’altra Red Bull di Perez, preceduta dalla Mercedes di George Russell. Sesto Hamilton.