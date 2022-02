Leclerc primo nei test, Binotto può sorridere: «Siamo orgogliosi»

Troppo presto per esultare e per trarre conclusioni. Ma non abbastanza per far sognare i tifosi, perché la Ferrari F1-75 sembra essere nata sotto una buona stella. Un’altra giornata di test a Montmelò senza sorprese e inconvenienti è un bel segnale. Ancora di più perché a ottenere il miglior tempo di giornata è stato Charles Leclerc grazie al crono di 1’19“689 ottenuto nella parte finale della sessione pomeridiana. Il monegasco ha sfruttato bene un set di mescole C3, quelle medie, per di più con serbatoio pieno, battendo per oltre 2 decimi l’AlphaTauri di Pierre Gasly, con Carlos Sainz quinto a 8 decimi. Quello che più conta sulla pista spagnola è verificare l’affidabilità e i 149 giri completati dai due piloti in rosso sono un bel segnale. Ai box di Maranello guardano tutto e non sorridono, perché i veri risultati arriveranno con il weekend del 20 marzo in Bahrain. Però Mattia Binotto non può negare che la stagione sia iniziata bene. «Per ora stiamo raccogliendo dati, vedo che siamo tutti molto vicini e le differenze tra i tempi sul giro non sono enormi. Intanto sono molto orgoglioso di questa macchina e del lavoro del nostro team. La vettura è bellissima, la limitazione dei test e il budget cap hanno un peso solo se si è poco efficienti nell’utilizzare il tempo e le risorse a disposizione. Ma ci vorranno almeno quattro o cinque gare per tutti capire come gestire al meglio la macchina». L’orgoglio del team principal in rosso è anche quello dei suoi piloti che hanno dovuto affrontare un 2021 non semplice. Per Charles Leclerc che ha anche vissuto un 2020 da incubo, è respirare un’aria nuova e non lo nasconde. Dopo le prime impressioni alla guida, alcuni dubbi sono spariti. «Questa fase di test è molto interessante perché dobbiamo adattare il nostro stile di guida al nuovo peso. Il punto di frenata e il modo di impostarla sono molto diversi per via del maggiore peso della macchina e questo è l’aspetto che mi piace meno. Ma è positivo il fatto che sia più semplice seguire le macchine rispetto all’anno scorso». Oggi ultimo giorno di questa prima fase, con la Ferrari che alternerà ancora una volta i suoi piloti mentre la Red Bull avrà tutto il giorno in pista Max Verstappen che ieri ha fatto da spettatore. E ora anche lui sa che a Maranello hanno lavorato piuttosto bene.