Leclerc dice addio a Charlotte: «Sarà sempre speciale per me»

Mancava ancora una coppia celebre nel mondo dello sport, ma non del calcio, a chiudere il cerchio dei grandi addii nel 2022 ed è arrivata. Charles Leclerc, dopo l’addio a Mattia Binotto che non ha mai veramente amato fino in fondo, ha anche rotto con Charlotte Siné, sua compagna dal 2019.

Domani il pilota monegasco dovrà partecipare al Gran Galà di fine stagione della Fia, in scena a Bologna e se fosse arrivato (come sarà) senza la sua fidanzata che invece negli ultimi anni lo ha sempre accompagnato ad eventi di questo tipo, sarebbero cominciate le illazioni. Quindi entrambi hanno giocato d’anticipo e invece del classico comunicato stampa congiunto alle agenzie, che ormai va molto di moda, hanno puntato sui social con due messaggi distinti ma simili. Ad annunciarlo per primo, anticipando le riviste di gossip che anche in Francia vanno alla grande, è stato lo stesso pilota della Ferrari. «Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e resteremo buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo», ha scritto in una storia su Instagram che è stata subito cliccatissima. A stretto giro, anche la nuova ex di Charles ha confermato, con un post più breve: «Io e Charles abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme, con un sacco di ricordi. È una persona fantastica e gli auguro il meglio. Per favore, rispettate la nostra decisione e la privacy». Charlotte era arrivata nella vita del ferrarista dopo la rottura con Giada Gianni, ragazza di origini napoletane e sua fidanzata da inizio 2015. Entrambi sono nati e cresciuti a Montecarlo: lei studia architettura ed è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer. In soldoni, significa la più antica società del Principato, quella che gestisce tutto il settore dell’intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi. E ora il dubbio: c’è già qualcun altro nella loro vita?