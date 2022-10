Lecce-Juve 0-1: Iling-Junior e Fagioli salvano Allegri

La Juventus espugna il Via del Mare, battendo il Lecce di misura grazie a un gran gol nel finale di Fagioli su assist di Iling-Junior. Dunque, una boccata d’ossigeno per Max Allegri dopo l’addio alla Champions League arrivato con la sconfitta sul campo del Benfica. Il tecnico livornese, costretto a fare i conti con un’infermeria strapiena, ringrazia i suoi giovani talenti. Terzo successo di fila per i bianconeri in campionato.