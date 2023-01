Le vecchie bocciofile vanno a bando: Sospello e Trombetta verso il rilancio

Il bocciodromo Trombetta di corso Lombardia 174 e la Sospello (via Sospello 204/a) andranno a bando. Lo ha deciso la Circoscrizione 5 che cerca, nel 2023, di portare al territorio un rilancio delle due strutture. Aprendo a un cambio di destinazione d’uso, anche sportivo. Per la Sospello (assegnata a comitati, anche spontanei, con un canone di concessione simbolico) a seguito di variazione di destinazione d’uso sportivo, sarà pubblicato un bando per l’esternalizzazione che consentirà ai partecipanti di proporre un progetto non tassativamente legato allo sport delle bocce. Per il “Trombetta” di corso Lombardia 174, infine, è stata eseguita una variazione di destinazione d’uso sportivo. Anche in questo caso nel corso del 2023 sarà pubblicato il bando per l’esternalizzazione. «Lo scorso anno – spiega il coordinatore allo Sport della Circoscrizione 5, Luigi Borelli -, ho avviato una interlocuzione con il Coni Regionale del Piemonte e con la Federazione Regionale di Boxe per la concessione diretta dell’impianto al fine di creare un Centro federale». Un bellissimo progetto, per il momento sospeso a causa dell’onerosità dell’ope – razione. «L’impianto di corso Lombardia – continua Borelli – , è stato visitato dall’ingegner Mauro Crosio che lo ha battezzato “di assoluto valore sportivo e con un forte potenziale per il territorio Circoscrizionale e la città”». Altre novità che riguardano il settore sportivo sono relative alla concessione annuale degli spazi sportivi. A tal proposito anche il sottocoordinatore Antonio Canino sta lavorando ad un progetto che consenta di valorizzare la storicità delle associazioni senza penalizzare le realtà associative che richiedono per la prima volta spazi per esercitare la propria attività sportiva.