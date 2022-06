Le vacanze rock di Vasco Rossi tra i fan e il resort in Canavese

Giovedì 30 giugno 2022. L’attesa è finita. Il lungo countdown iniziato sulla carta il 20 maggio scorso ma, nel cuore dei fan torinesi nel lontano 2018 quando Vasco Rossi tenne l’ultimo concerto sotto la Mole (il suo Non Stop Live 2019 si fermò a Milano), è terminato. Tra poco, martedì per l’esattezza, il carrozzone del Komandante reduce dal live di Ancona di stasera, approderà a Torino e allo Stadio inizieranno gli ingenti lavori per l’allestimento del mega palco largo 90 metri e profondo 26 sotto il quale in un mese e dieci giorni si sono – finalmente – accalcati 660mila spettatori in 11 tappe, sempre sold out. Un tutto esaurito registrato per Torino in pochissime ore quando lo scorso inverno si aprirono le prevendite ma, non ancora digerito dai fan. Il tam tam su internet non accenna a fermarsi, le richieste nella speranza di potere acquistare un biglietto dell’ultim’ora si leggono nelle decine e decine di post di questi giorni. Per non parlare dei telefoni “incandescenti” di Torino Concerti. Gli appelli riguardano anche la costosissima area Gold. Ma, in fondo si sa, Vasco non ha prezzo e per lui le tende davanti ai cancelli si piazzeranno anche 48 prima della loro apertura. Non è esclusa una visita allo stadio prima del live, il mercoledì o nel pomeriggio di giovedì, per un’ultima prova veloce. Questo ciò che è accaduto nelle tappe precedenti. Per il suo buen retiro, sembra che l’artista abbia optato ancora una volta per il resort in mezzo alla natura di Romano Canavese dove risiedette nel 2015 e nel 2018, Sina Villa Matilde (lo scelsero anche Robin Williams, Laura Bush e Michelle Obama). Un luogo in cui soggiornerà anche tutta la sua band. A Romano Canavese non si sta più nella pelle, anche se aleggia un’atmosfera da notizia top secret, la verità di pulcinella più attesa degli ultimi anni sta per esplodere in una nuova ondata di fan provenienti da tutta Italia per fare della cittadina alle porte di Torino la capitale del rock. Anche se solo per qualche giorno, si tratterà di un sogno che si realizza. «Sono contento che abbia scelto ancora Romano Canavese» si lascia sfuggire il sindaco Oscarino Ferrero. D’altronde la tappa del 30 giugno sotto il cielo di Torino sarà un evento, poiché decreterà la fine del Vasco Live che ha consacrato il Blasco, definitivamente, alla bellezza di settant’anni suonati, a re incontrastato del rock italiano e padrone delle scene. Il leone tenuto in gabbia in due anni di pandemia si è liberato in un grido alla “Rewind” che in questi 80 giorni ha rimbombato da Sud a Nord facendo di un palco il centro del mondo. «Quando salgo sul palco e la musica comincia, tutto torna», ha detto. Lo spettacolo sarà concentrato in due ore e mezza di viaggio tra il funky e il rock in cui si alterneranno i brani dell’ultimo album, la prima è “XI comandamento” e l’ultima è la title track “Siamo qui”, le canzoni che non ti aspetti, “Toffee”, “Anima fragile”, “Un senso”, “Siamo soli”, le riflessioni sulla guerra con “Gli spari sopra” o “C’è chi dice no” all’urlo di “Fuck war”. “«Finalmente siamo di nuovo insieme, finalmente la fine… del mondo, finalmente ricominciano i concerti, finalmente torniamo a divertirci. A sognare, a ballare, ad assembrarci e… accoppiarci. Viva la musica, l’amore e la vita», il mantra con il quale il dio di Zocca ha accolto i suoi fan a ogni tappa trasformata in una vera esperienza. E sarà così anche per Torino insieme con un abbraccio che resterà indimenticabile.