Le vacanze dei torinesi cercando il risparmio con l’incubo autunno

Cara Liguria, quanto ci costi, ma a te non rinuncio. Forse i torinesi in vacanza non dicono proprio così, ma lo pensano. Almeno quelli che hanno scelto la riviera ligure, anche se il portafoglio piange. Ad Andora un gruppo di nostri concittadini si rilassa sui lettini del Turtle Beach. «Frutta e verdura al mercato sono aumentati, e anche cenare fuori – rivela Luca – ma vengo qui perché sono a un’ora e mezza da Torino. Tuttavia, questi aumenti “gratuiti” non mi piacciono proprio».

Ad Andora c’è il problema dell’acqua. Il cuneo salino è aumentato nelle falde e l’acqua è più salata. Così il Comune ha limitato l’uso dell’acqua potabile: a casa la si può usare per lavarsi, non per cucinare. E le docce in spiaggia si fanno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 18.30. I torinesi, questa grana l’hanno scoperta arrivando ad Andora. «Ci siamo portati l’acqua da casa – racconta Sara -. Farsi la doccia o lavarsi i denti è un incubo». E poi ci sono i prezzi. Rincari in supermercati e ristoranti. «Se prima andavamo a cena fuori tutte le sere, ora non lo facciamo più. Spendiamo il 30% in più. Due pizze, un’acqua e un bicchiere di vino, 50 euro», lamentano molti concittadini in spiaggia. Racconta Daniela: «Mi sono portata la spesa da Torino perché qui costa tutto di più. Poi non espongono i prezzi». E poi c’è l’incubo-autunno. Le bollette saranno salate. Luca vende sistemi di sicurezza: «Da 400 euro di riscaldamento ne pago 1200. Ora a pranzo spegneremo le luci e dirò ai dipendenti di fare più smart working». Sara dirige un poliambulatorio alla Crocetta: «Le bollette sono care, ma le pago. Non posso lasciare i pazienti al freddo o aumentargli il costo della visita».

Incredibile ma vero, a preoccupare i torinesi ci sono le elezioni. «Torniamo a casa e andiamo a votare, ma chiunque arriverà farà del male a questo paese. Chiunque, senza distinzione di schieramento politico», affermavano all’unisono i nostri concittadini al Turtle Beach. Tornando alla villeggiatura, il caro-prezzi si fa sentire. Al Kovo, locale della movida di Andora, un cocktail costa 10 euro e il listino caffetteria è rincarato di 10 centesimi per il problema dell’acqua salata. Così Paolo Colombini, gestore del Turtle Beach: «La grana dell’acqua salata aumenta i costi. E per colpa dell’aumento delle materie prime i drink devo farli pagare 1 euro in più».

Ad Alassio invece, che contende a Portofino il titolo di “perla della Liguria”, si arriva a spendere 8 euro per una pizza margherita da Amedeo, 15 euro per un’insalata di pollo da Dado Caffè e i tipici baci di Alassio costano 30 euro al chilo da Balzola. Nicola e la moglie, entrambi torinesi, hanno scelto i Bagni Perato. «In alcuni stabilimenti mi hanno chiesto 60 euro al giorno per due lettini e un ombrellone – racconta Nicola -. Poi le zucchine vengono 7 euro al chilo al mercato». Certo, i rincari ci sono anche per i gestori delle spiagge. «Una bombola del gas prima ci costava 35 euro, ora 50 euro – raccontano dai Bagni Elide -. E non possiamo cambiare le cabine perché il legno costa troppo. Anche i lettini adesso costano 250 euro».

Stessa musica ad Albenga, dove i gestori dei bagni sbuffano per i costi raddoppiati. «Le bombole del gas sono aumentate del 15% e il ripascimento della spiaggia è passato da 5mila a 7mila euro per il caro-carburante – lamenta Alessandro Perego, gestore dei Bagni Vadimo -. Poi abbiamo rinunciato a cambiare le cabine. Ne abbiamo sessanta, dovremmo spendere 50mila euro. Per fortuna, l’estate non sta andando male, siamo al completo». Da Torino ad Albenga è arrivato Federico, in un gruppone di sette tra ragazzi e ragazze. Giovani che, ovviamente, le serate in Liguria le passano in discoteca. «Ma si arriva a spendere 30 euro per andare a ballare – racconta Federico -. Cenare fuori? Finora solo una volta, in pizzeria». È la Liguria, prendere o lasciare. I torinesi prendono perché sono a un amen da casa, anche se il portafoglio dimagrisce. Ma c’è anche chi i turisti non li vuole stritolare. Paolo Donia, da cinque anni, non ritocca i prezzi del suo B&b Dodici Lune di Andora: «Pandemia, caro-bollette. Non è il caso di rincarare la dose. Una camera per due costa dai 160 ai 190 euro, ma visto il servizio che offriamo, se la mettessi a 250 euro la venderei. Ma non lo trovo corretto».