Le truffe del “finto nipote”, due denunce

Si fingono parenti in difficoltà, spesso nipoti, e chiedono denaro perché finiti nei guai, magari raccontando di aver avuto un incidente. In realtà sono truffatori che puntano in specie gli anziani, con l’intento di derubarli di somme di denaro. Una truffa odiosa che da tempo ha preso piede in svariati comuni della provincia. E un caso si è registrato anche a La Loggia, dove un’anziana è stata contattata al telefono da un finto nipote intenzionato a spillarle dei soldi.

L’anziana però ha sospettato il raggiro e non ha dato seguito alle richieste della voce all’altro capo del telefono per poi segnalare quanto accaduto ai carabinieri. Un fatto analogo era successo alcune settimane fa anche a Trofarello ai danni di una signora, contattata da qualcuno che affermava di chiamare per conto della figlia che aveva avuto un incidente. La donna però non ha dato credito a quelle parole, chiudendo immediatamente la telefonata e contattando poi i carabinieri per raccontare quanto le era accaduto. Entrambi i truffatori sono stati individuati e denunciati.