«Le telecamere sono l’unica soluzione contro la sosta selvaggia a Borgo Dora»

Le telecamere per risolvere l’annoso problema della malasosta serale nell’area pedonale di Borgo Dora. Ne è convinta la Circoscrizione 7, da mesi “accerchiata” dalle numerose proteste e segnalazioni di comitati e cittadini della zona. Sempre più arrabbiati a causa della mancanza di parcheggi e di controlli. «Praticamente ogni sera – accusa il capogruppo di Fdi della 7, Patrizia Alessi -, vediamo auto sostare nella zona pedonale di via Borgo Dora. E di vigili nemmeno l’ombra, a differenza di quanto accade di giorno. Dove le auto sono poche ma i controlli tanti». Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera della Lega della Sette, Daniela Rodia. «Mi piacerebbe sapere – ha spiegato Rodia -, quante multe sono state elevate dai vigili nel quartiere?».

Con i posti sotto casa occupati dai clienti dei locali, ai residenti tocca spesso fare il giro dell’oca per trovare un posteggio libero. «Senza l’installazione degli occhi elettronici – ha precisato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, gli avventori continueranno a parcheggiare, infischiandone dei divieti». Il futuro del Balon e dell’area pedonale finirà presto al centro di una commissione a cui parteciperà anche l’assessore alla Viabilità della Città di Torino, Chiara Foglietta.

«Ma è bene precisare – conclude Deri -, che i controlli non sono mai mancati, sia a Vanchiglia che a Borgo Dora». Lo scorso anno sono state elevate circa 350 contravvenzioni per per chi sostava negli stalli attorno a piazza Santa Giulia, non essendo residente. A Borgo Dora, invece, le sanzioni sono state circa una decina. Ma i residenti chiedono di più: «Se di giorno le multe vengono applicate come da regolamento – conclude Ivano Moschini di “Borgo Dora Balon” -, la sera questo non succede. O almeno noi gli agenti non li vediamo. E sinceramente sarebbe ora di cominciare a far rispettare i regolamenti».