«Le strade del centro cadono a pezzi». Un comitato per denunciare le voragini

Le strade del centro sono sempre più ridotte a “groviera”. «Ma i rattoppi non servono perché le buche si riaprono dopo appena qualche giorno». A “sollevare” il problema sono il presidente dell’associazione Libertà di Parola per il cittadino Michele Checa e il segretario del comitato Torino Bcps Lorenzo Ciravegna che hanno appena effettuato un sopralluogo per le vie e le piazze del “salotto” di Torino. Il pavè è una vera e propria “trappola” in piazza Vittorio all’angolo con via della Rocca, così come in via Sant’Ottavio davanti a Palazzo Nuovo e in molte altre zone limitrofe. La situazione però appare anche più critica nel quadrilatero romano dove compaiono voragini in quasi ogni via.

«Per esempio in via della Consolata verso piazza Savoia l’asfalto è a pezzi e mancano numerosi sampietrini – spiegano Checa e Ciravegna -: il Comune aveva effettuato un rattoppo con il catrame a freddo che si è aperto dopo appena una decina di giorni. Così si sprecano soltanto soldi pubblici senza risolvere il problema». Chi transita con monopattini o biciclette così rischia di volare per terra e farsi male. «Ma i proventi delle delle sanzioni alle autovetture – sottolineano i cittadini – non dovrebbero essere utilizzati per ripristinare le strade?».

A rischio è anche la sicurezza dei pedoni. Sempre in via della Consolata, mesi fa, un cubo di porfido smosso da un’auto era schizzato contro la vetrina della ferramenta riducendola in frantumi. I sampietrini si possono trovare in quasi ogni angolo del centro storico. «Potrebbero essere utilizzati come arma e uccidere qualcuno» sbottano i residenti che chiedono al Comune: «interventi strutturali per un ripristino duraturo del suolo pubblico».