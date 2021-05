Le ruspe abbattono l’ex fabbrica Kerry. Arriverà una stazione per gli autobus

Dopo anni di attesa il quartiere Borgo Vittoria può dire addio anche all’ex fabbrica di aromi Kerry di via Fossata, salita agli onori della cronaca per essere diventata un ritrovo per disperati e spacciatori. Uno dei tanti, insieme all’ex Carlin e alla vecchia Gondrand, di questa zona periferica al centro di cambiamenti importanti che riguarderanno soprattutto viabilità e trasporti. Le ruspe hanno abbattuto i muri portanti e quel che restava dell’edificio, destinato a lasciare il posto al nuovo terminal bus che sostituirà quello attualmente posizionato in corso Vittorio Emanuele II, di fianco al Palagiustizia.

I bus extraurbani in zona Cit Turin, infatti, dovranno lasciare il posto al cantiere dell’ipermercato Esselunga dell’area ex Westinghouse. E dopo una prima opzione di trasloco nell’ex Dazio di corso Giulio Cesare, all’imbocco della Torino-Milano, (poi tramontata) si è arrivati alla scelta definitiva: l’area di via Fossata, a due passi dalla stazione Rebaudengo. Un punto cardine se pensiamo che da giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’ultimo lotto del passante ferroviario, sull’asse Breglio-Grosseto.

L’area di via Fossata godrebbe dunque della connessione con la Torino-Ceres, pronta stando alle ultime stime entro il 2024. Il sogno, poi, rimane la connessione con la seconda linea della metropolitana (che proprio da queste parti dovrebbe avere il suo nuovo capolinea). Al momento solo speranze. Quel che è certo è l’abbattimento di un polo del degrado, da sempre contestato dalle famiglie del quartiere.