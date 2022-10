Le Poste tornano a San Donato: il borgo le aspettava da 4 anni

Quattro anni. Tutto questo tempo hanno atteso i residenti di San Donato per riavere le Poste, dopo la chiusura dell’ufficio di via Ascoli nel 2018. Sede che non è mai più stata riaperta, e gli abitanti del borgo dovevano recarsi in corso Regina. Da ieri, il quartiere ha di nuovo un ufficio postale con l’inaugurazione in via Aquila 40, avvenuta alla presenza dell’assessore Francesco Tresso, del direttore della filiale Torino1 Paolo Bevilacqua e del responsabile Nord-ovest di relazioni istituzionali, Federico Sichel. Tra le novità del nuovo ufficio, niente più barriere tra personale e clientela, particolare attenzione alla sicurezza con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, e monitoraggio continuo della sala al pubblico tramite centri di controllo remoti e telecamere. Per scoraggiare i ladri, l’ingresso ha una porta blindata anti-sfondamento. «Poste con le sue filiali è un importante presidio del territorio. Insieme al Comune ha l’obiettivo di dare servizi sempre più efficienti alla cittadinanza», così Tresso. Quattro gli operatori di sportello presenti in via Aquila, oltre al direttore, in una sede aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.