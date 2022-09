Le pagelle di Torino-Lecce

MILINKOVIC-SAVIC 6 i tentativi del Lecce non lo mettono in difficoltà, ha qualche incertezza in più quando si tratta di uscire in presa alta.

DJIDJI 6 patisce la velocità e la freschezza degli attaccanti, riesce a cavarsela grazie alla sua esperienza.

SCHUURS 7 l’olandese scelto per il dopo Bremer da centrale è un’altra cosa, dimostra una grande affidabilità e un ottimo tempismo negli interventi difensivi (dal 64° Buongiorno 6: non si nota, è positivo perché vuol dire che il Toro soffre poco).

RODRIGUEZ 6 la squadra di Baroni attacca meno dal suo lato di competenza, il capitano non rischia praticamente nulla.

LAZARO 6 ha il dovere di riscattarsi dopo il rigore causato a Bergamo, lo fa in parte spingendo con discreta costanza e aiutando Djidji a controllare Banda (dall’81° Aina sv).

ILKHAN 6,5 non si fa tradire dall’emozione, il piccolo turco classe 2004 non sfigura al suo esordio e dimostra di avere tante qualità ancora da scoprire (dal 64° Linetty 6: non è al meglio ma gioca comunque una mezz’oretta, contributo prezioso).

LUKIC 6 giocando con continuità sta ritrovando brillantezza e personalità, rimane un valore aggiunto per la mediana granata.

VOJVODA 6 è la prima volta in stagione da titolare, si divora clamorosamente il 2-0 sul finale di gara sbattendo su Falcone.

VLASIC 7 finalmente un gol “pulito”, dopo l’autogol procurato a Cremona e il rimpallo vincente di Bergamo: bello il movimento, preciso il diagonale, si conferma uomo in più.

RADONJIC 5,5 strappa applausi con u n’azione personale, ma è l’unico spunto della serata. Ci sta un passaggio a vuoto dopo un inizio da urlo.

PELLEGRI 5,5 è l’alter ego perfetto di Sanabria, gioca bene per la squadra ma in zona gol punge davvero poco (dall’81° Sanabria sv).

ALL. PARO 6,5 contava solo vincere, il Toro lo fa concedendo poco al Lecce: 10 punti in cinque gare, tanta roba.