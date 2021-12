Le opere del maestro Forchini in mostra al borgo dei lavandai

L’arte unica del maestro dell’accademia di pittura di San Grato rivive nel quartiere dei lavandai. A due anni dalla morte di Luigi Forchini, scomparso a 77 anni, e grazie all’impegno dei volontari del territorio, tornano due iniziative tanto care a Barca e Bertolla: da una parte la tradizione del presepe dell’artista ed ex restauratore e dall’altra una mostra di quadri del pittore che sta trovando spazio all’accademia di San Grato. Forchini è stato l’inventore del borgo-presepe, una rarità a Torino. Utilizzando delle sagome colorate raffiguranti i personaggi della Natività. Luigi ha portato avanti il suo lavoro per nove lunghi anni, fondendo lo spirito del Natale con la sacralità e con Betlemme. Raccontandone i particolari a chi gli chiedeva informazioni.

Una persona conosciuta e stimata da tutti, nel quartiere che si trova al confine tra Torino e San Mauro. Per quanto riguarda le opere, si possono ammirare in questi giorni di Natale tra via Matteo Bandello e strada Bertolla, collocate dai volontari della zona. Ci sono i pastorelli, gli angioletti, gli animali. Moda che ha preso piede nel quartiere storico dei Lavandai nel 2010. Mentre i quadri, compresi quelli degli allievi, hanno trovato casa nel laboratorio dove lui era solito lavorare. Quello che oggi fanno i volontari del borgo è semplicemente onorare le sue tradizioni. Sfidando anche il freddo, se è il caso. Pastori e, re magi sono così tornati tra le piccole abitazioni della borgata, trasformata anche in questa occasione in un’opera d’arte vivente che, senza dubbio alcuno, la renda diversa – e unica – da tutti gli altri quartieri della nostra città.