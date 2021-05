Mercoledì 19 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 l’Associazione Pre.zio.sa, Prevenzione, Promozione, Salute Onlus organizza un webinar dal titolo: “Le nuove sfide tra terapie innovative e percorsi di cura”.

L’incontro è aperto a tutti ed è indirizzato in particolare a clinici, istituzioni, associaziioni e pazienti.

La prevenzione, le diagnosi precoci ma soprattutto le nuove armi terapeutiche a disposizione come l’immunoterapia, le terapie di combinazione, permettono oggi guarigioni o lunghe sopravvivenze ai malati onco-ematologici.

L’evento intende offrire un momento di confronto tra i clinici, Direttori Generali e Istituzioni per una overview sulle terapie innovative, un confronto sulle diverse realtà aziendali della nostra Regione e sui percorsi di presa in carico del paziente nella fase di post acuzie e di follow up che necessitano di un urgente potenziamento per alleggerire un carico ospedaliero non più sostenibile.

Oggi il clinico si trova di fronte, da una parte, al grande progresso delle terapie onco-ematologiche, ma dall’altra si scontra con i limiti di un Sistema Sanitario in difficoltà a stare al passo con i nuovi numeri: sono circa 3,6 milioni (3.609.135, il 5,7% dell’intera popolazione), le persone vive dopo la diagnosi: con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa (Fonte AIOM-AIRTUM) e una riduzione complessiva dei tassi di mortalità stimati nel 2020 rispetto al 2015, in diminuzione sia negli uomini (-6%) che nelle donne (-4,2%).

Questi numeri ci dicono che diventa sempre più urgente confrontarsi sui nuovi modelli organizzativi che potenzino la presa in carico di un numero sempre maggiore di pazienti onco-ematologici che sopravvivono ma che non escono dal circuito del sistema sanitario.

Interverranno:

Alessandro Stecco Presidente IV Commissione Sanità Consiglio Regionale Piemonte,

Franco Ripa Direttore Programmazione della Regione Piemonte,

ll prof. Massimo Di Maio Direttore Oncologia del Mauriziano di Torino,

il dott. Alessandro Comandone Direttore Oncologia del San Giovanni Bosco di Torino,

la prof.ssa Teresa Fierro Direttrice della Dermatologia delle Molinette di Torino,

la dott.ssa Sara Bringhen, Dirigente Responsabile SSD Clinical Trial in Oncoematologia e Mieloma Multiplo Città della Salute e della Scienza di Torino,

il prof. Marco Ladetto, Professore Associato in Ematologia Università del Piemonte Orientale (UPO) AO SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria,

il prof. Gianluca Gaidano, Direttore SCDU Ematologia AOU Maggiore della Carità di Novara.

Seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno:

il dott. Mario Minola Direzione Sanità regione Piemonte,

la dott.ssa Maria Carmen Rita Azzolina, Direttrice sanitaria del Mauriziano di Torino,

il dott. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino,

il dott. Giovanni La Valle Direttore Generale Città della Salute e della Scienza di Torino e

la dott.ssa Franca Fagioli Direttore FF Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta.

È possibile seguire l’evento registrandosi sul sito dell’associazione: www.associazionepreziosa.it

Il webinar sarà LIVE anche sulle pagine Facebook e YouTube dell’Associazione Preziosa.