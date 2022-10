«Le nozze con Valentino?». Francesca risponde così…

Un incontro che ha cambiato la vita, ad entrambi. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, modella e influencer seguita da quasi 600mila follower, ha grandi progetti in mente (in questi giorni la famigliola è volata a New York). A “Grazia” li ha confessati tutti, a cominciare dal matrimonio che in realtà non ci sarà: «Valentino è il mio compagno di vita, il mio complice in tutto. Vediamo dove ci porterà la vita. Non avevamo programmato di diventare genitori così in fretta, ma ora siamo felicissimi. Non sapevo che diventare mamma fosse un dono così meraviglioso: è come nascere una seconda volta. Giulietta ha dato un senso a tutto. Ha unito ciò che Valentino e io siamo: non pensavo di poter provare un sentimento così forte verso qualcuno che ti stravolge così tanto la vita, in positivo». Oggi è mamma, compagna, realizzata nel lavoro. Ma come si vede tra 10 anni? : «Mi piacerebbe avere due o più figli e continuare a crescere come imprenditrice. La differenza tra influencer e creatrice per me è questa. Io non voglio influenzare nessuno, sono cauta nell’esprimermi sui social, perché sento tanta responsabilità. Non do nessun codice sconto con la crema che uso io, mostro solo la mia beauty routine. Alle ragazze dico: usate ciò che volete, ma prendetevi cura di voi stesse. Prendete spunto dai social, ma trovate sempre il vostro stile». Da cinque anni si è trasferita a Tavullia, nelle Marche, nella villa del nove volte campione del mondo e da lì riesce perfettamente a conciliare i suoi impegni di lavoro. «Mi capita spesso di andare a Milano, ma faccio tutto in giornata. Qui ho trovato una famiglia ricca di amore», ammette. Da marzo, con Giulietta, i ritmi sono cambiati: «Faccio scelte mirate, perché non voglio trascurare mia figlia e il mio fidanzato. Crescere Giulietta mi occupa, ma nello stesso tempo voglio essere una mamma in carriera». Vuole essere un genitore presente, ma non rinuncia al suo desiderio più grande, quello di realizzarsi nel mondo della moda: «Ho un sogno: creare il mio marchio e diventare imprenditrice come mia madre. Magari una linea giovane e una per bambini. Già vesto Giulietta come una piccola me, con felpa e sneakers».