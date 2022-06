Le notti pazze di Formentera per l’addio al nubilato di Fede

L’hanno svegliata in piena notte e rapita, per una missione (im)possibile. Per Federica Pellegrini è arrivato il primo momento clou dell’estate anche se l’estate non è ancora cominciata. Sarà la stagione del suo matrimonio, verso fine agosto a Venezia. E così questo diventa il weekend dell’addio al nubilato. Lei e otto amiche del cuore, le damigelle delle nozze e molte di loro sono ex compagne di nazionale a cominciare da Martina Carraro che si è appena sposata con l’altro ranista azzurro Fabio Scozzoli. Già molte di loro erano insieme, tutte in Puglia per quello che credevamo l’addio al nubilato della Fede e invece era di Martina.

Oggi invece è diverso: tutte a Formentera per una vacanza breve ma intensa. Quindi sveglia all’1.45 e partenza, in direzione Baleari. Ci sono già le prime testimonianze, come l’ex campionessa del mondo e oro olimpico con il velo in testa prima di imbarcarsi sull’aereo. Ma anche la Fede nazionale che balla la Macarena in spiaggia. Il resto arriverà dalle sue pagine social che come al solito saranno piene di immagini e racconti.

Ma cosa ci dobbiamo aspettare dal matrimonio? In realtà non lo sa nemmeno lei, o forse sì e non lo vuole confessare. Ha scelto la sua Venezia, perché le sue radici sono profondamente radicate. «Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata – ha raccontato di recente a “Chi” – però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme».

Per l’organizzazione si è affidato ad un esperto come Enzo Miccio: «Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte». A Venezia, come Clooney e Amal, ma forse anche meglio.