Le Nazionali più forti del Mondiale in Qatar 2022

La sfida della Coppa del Mondo 2022 in Qatar per la prima volta cade durante l’inverno europeo, il palinsesto è già pronto e le scommesse sono tutte proiettate verso le favorite.

Il Brasile tenterà di vincere la sesta Coppa del Mondo, la Francia cercherà di bissare il successo del 2018, probabilmente senza Pogba, l’Argentina vuole incoronare il suo Re, Lionel Messi, come Campione del Mondo e riprendersi il trofeo più importante che manca dal 1986.

Le curiosità di questa edizione sono diverse, per esempio, Serbia, Brasile e Svizzera si troveranno insieme in un girone del Mondiale per la seconda volta, come nel 2018 in Russia: due volte consecutive.

Iran e Stati Uniti si incontrano dopo 24 anni, l’ultima gara ufficiale in un Mondiale fra questi due Paesi, risale al 1998 in Francia. Le gare verranno disputate in stadi innovativi ultra – avanzati, climatizzati e illuminati con tecnologie di ultima generazione. Inoltre, sono diverse le Nazionali che possiedono un organico di altissima qualità e che si daranno battaglia a colpi di gol.

La Selecao è la favorita assoluta

Con questa Selecao il Brasile rimane la Nazionale favorita quotata a 5 per la vittoria del Mondiale Qatar 2022, sono tantissimi i campioni che possiedono tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo.

I Bleus devono riscattare il flop di Nations League

Le ultime gare hanno svelato il grandissimo flop dei Campioni del Mondo in carica, questo sarà il Mondiale del riscatto anche senza Pogba. Ci penseranno Mbappe, Giroud e Benzema a bissare il successo del 2018.

L’Argentina dal tridente supersonico

Messi, Lautaro Martinez, Dybala: non è fantacalcio ma è il tridente supersonico dell’Albiceleste. Tantissimi i campioni nell’Argentina che potrebbero regalare un Mondiale ai Sudamericani. Argentina vincente Mondiale: quotata a 7.5

Spagna, Inghilterra e Germania: le underdog

Quest’anno non sono le favorite ma rimangono quotate a 8.5, Spagna e Inghilterra, a 10 la Germania, per la vittoria del Mondiale 2022. Di queste tre Nazionali underdog, almeno una arriverà molto in alto.

Quote e interpretazioni delle gare nei gironi Mondiali 2022

Ci sono diversi gruppi che offriranno un altissimo tasso di spettacolo con Nazionali che pretendono di raggiungere gli ottavi, come nel Gruppo E la Germania e la Spagna, nel Gruppo D, Francia e Danimarca, Serbia e Brasile nel Gruppo G.

Fra le gare in programma, spiccano nel palinsesto le scommesse Spagna – Germania , in un match perfettamente equilibrato di un girone molto delicato. Il pareggio quotato a 3.1 sembra proprio l’interpretazione giusta della gara.

Un’altra partita mozzafiato è Brasile – Serbia, con la Selecao favorita e la Nazionale Serba che si presenta al mondiale con una valanga di campioni e tanta qualità nella rosa. La X quotata a 4.2 è molto più plausibile di quanto sembri.

L’ultima gara ad altissimo livello tattico e per nulla scontata è Francia – Danimarca, con i Bleus che hanno perso le ultime gare contro i Danesi. Il pareggio quotato a 3.2 rappresenta il giusto compromesso per le due squadre, durante una fase a gironi dove tutto è possibile.