Le minacce su Telegram dei No Green Pass: “Inondiamo la procura di Torino”

La procura di Torino nel mirino dei No Vax e dei No Green Pass. Da alcuni giorni sui social girano messaggi ostili nei confronti del pm Valentina Sellaroli, il sostituto procuratore che aveva emesso un decreto di sequestro preventivo della chat Telegram “Basta dittatura”, strumento privilegiato di comunicazione per diversi gruppi contrari al vaccino anti-Covid e alla certificazione verde.

“Che ne dite di inondare per bene anche la procura di Torino, che ha chiesto il sequestro del canale per non dare più fastidio alla dittatura?”, si legge in alcune chat Telegram tra negazionisti, con tanto di nome, cognome, email e numero telefonico della segreteria del pm. Presenti anche indicazioni sull’ufficio in cui lavora.

Nella stessa chat fatta oggetto di sequestro della procura (i reati ipotizzati sono quelli di istigazione a delinquere e violazione della privacy) sono contenute anche informazioni riservate sul presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e su alcuni esponenti di spicco dell’Università di Torino.