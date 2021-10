Le “mele della vita” dell’associazione Prevenzione Tumori sabato e domenica nelle piazze di Torino e in provincia

Le “mele della vita” dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte stanno per arrivare nelle piazze di Torino e provincia. La campagna di raccolta fondi “La prevenzione dà buoni frutti, cogli la mela della vita” vi dà appuntamento nelle piazze a partire da sabato 16 e domenica 17 ottobre. Il primo appuntamento è a Torino: alla Gran Madre il 17 ottobre, e alla Crocetta, in corso Einaudi angolo Largo Cassini, davanti alla chiesa e a Borgata Parella, in via Salbertrand 51, il 16 e 17 ottobre.

Le mele provengono dall’Azienda agricola di Lagnasco, in provincia di Cuneo. Nel corso delle due giornata verranno distribuiti circa 4mila sacchetti di mele del peso di 2 chilogrammi ciascuno, che hanno impresso il logo dell’Associazione.

I sacchetti di mele verranno distribuiti dai volontari a fronte di un’offerta minima di 5 euro.

Le offerte raccolte rappresentano uno dei principali mezzi per finanziare le attività dell’Associazione.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con Nova Coop e Coop senza le quali tutto ciò non potrebbe essere realizzato. Fondamentale è anche l’aiuto dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) che, insieme ai volontari dell’Associazione e ai Volontari selezionati dal Settore Decentramento e Pari Opportunità del Comune di Torino (Giovani per Torino), gestiscono le singole postazioni.

24 le postazioni situate lungo le vie centrali, nelle piazze e nei centri commerciali delle principali località della provincia di Torino. Sono elencate sul sito www.prevenzionetumori.org

DATE E POSTAZIONI MELE 2021

ANDEZENO Piazza Italia, 16 Ottobre

ALPIGNANO Piazza Unità d’Italia, 16 Ottobre

BALDISSERO davanti la Chiesa Rivodora e davanti al Tabaccaio, 17 Ottobre

CARMAGNOLA Piazza del Municipio, 16 e 17 Ottobre

CASELETTE Piazza Cays, 17 e 18 Ottobre

CHIERI Via Vittorio Emanuele (davanti Chiesa S. Filippo), 23 e 24 Ottobre

COLLEGNO Piazza Torello, di fronte alla Coop – Area mercatale e viale XXIV Maggio tra via Verdi e Via Juvarra, 16 Ottobre

DRUENTO Piazza XII Martiri (Piazza del Comune) e Largo Oropa, 16 e 17 Ottobre

GERMAGNANO Piazza della Stazione, 16 e 17 Ottobre

LANZO Via Martiri della Rocca, 16 e 17 Ottobre

LEMIE Piazzetta antistante il cimitero, 1 Novembre

MONASTEROLO Piazza San Rocco, 16 e 17 Ottobre

NOLE Piazza Vittorio Emanuele, 17 ottobre

PIANEZZA Piazza San Pancrazio e Piazza SS. Pietro e Paolo, 16 e 17 ottobre

PINO TORINESE Via Roma 56, 16 e 17 Ottobre

PIOBESI Piazza Giovanni XXIII, 16 e 17 Ottobre

RIVA DI CHIERI Piazza Parrocchia, 16 e 17 Ottobre

ROSTA Piazza della Stazione, Piazza IV Novembre, Via Rivoli Davanti AVIS, 16 Ottobre

TROFARELLO Piazzetta San Giuseppe, 16 e 17 Ottobre

VEROLENGO Piazza IV Novembre Davanti Santuario della Madonnina, 17 Ottobre

VILLARBASSE Piazza delle Chiese e via Rosta fraz. Corbiglia, 16 e 17 Ottobre