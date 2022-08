Le mani della ‘ndrangheta sui cantieri

«Ascolta, prendi un pezzo di carta e una penna, e fai come ti dico io: non usare la testa prima di romperla. Perché loro il lavoro ce l’hanno per cinque mesi. E gli operai ci servono solo per un mese: vanno per un mese e lavorano per un mese, ok?». Cantieri edili nati e spariti all’improvviso, per poi risorgere, moltiplicandosi, in città e cintura. Dipendenti fittizi. Operai veri non pagati. Fiumi di denaro sottratti allo Stato, trasferiti da una società all’altra, e versati a presunti affiliati della ‘ndrangheta. Sono state, dal 2011 al 2019 (ma forse lo sono ancora oggi) nella mani della malavita organizzata, molte aree di lavoro edili del Piemonte. Spartiti insieme al territorio per consolidare la propria forza, i cantieri – proliferati dalla Continassa alla collina – sarebbero stati semplici mezzi per permettere «al sodalizio operante sul territorio piemontese di accrescere la propria forza economica e la propria capacità d’intimidazione, attraverso il rafforzamento del legame con la cosca Bonavota, effettuando regolari pagamenti agli affiliati» o assumendone fittiziamente altri.

LE DITTE FANTASMA

Lo scenario è descritto dai pm Paolo Toso e Mario Bendoni negli atti e nell’avviso di conclusione indagini – notificato a 12 persone – dell’operazione Cavallo di Troia del nucleo di polizia economico della Guardia di finanza, che ha fatto luce su decine di ditte fantasma che sarebbero state usate dalla ‘ndrangheta per fa arricchire la «onorata società» a discapito di onesti manovali, che venivano assunti, non pagati e lasciati a casa. L’inchiesta, che vede coinvolti tra gli altri Giuseppe Mandaradoni e il fratello Francesco, Cosimo Cirillo, il commercialista Luca Baldanzi, ha portato al sequestro di due milioni e mezzo di euro. Concorso esterno alla ‘ndrangheta e reati fiscali e fallimentari aggravati dall’agevolazione mafiosa, i reati contestati dalla procura.

I cantieri, scrivono i pm, erano il modo per «acquisire in modo diretto, mediante intestazione fittizia di società ed imprese artigiane, ed indiretto, attraverso servizi di protezione e di recupero crediti, il controllo di attività economiche nel settore edilizio, dei trasporti, del commercio di automobili». Per consentire, precisano, all’«associazione, nei cui confronti mantenevano relativa autonomia, agendo per tornaconto personale e tuttavia con la consapevolezza di contribuire così alla permanenza e al consolidamento del sodalizio criminoso, di conseguire le sue finalità e di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche».

DALLE VILLE A SAN MAURO ALLE CASE IN CENTRO

L’importante era tappezzare Torino di ponteggi, prendersi un pezzettino di terra: non importa se per costruire villette a schiera a San Mauro o a Pino, o nuovi palazzoni in corso Dante. Spesso era solo apparenza. E le ditte scatole cinesi vuote. Secondo la procura uno dei principali indagati è Giuseppe Mandaradoni, considerato titolare di fatto, con il fratello Francesco, della società Build up srl. Entrambi, insieme al terzo principale indagato Cosimo Cirillo, avrebbero creato la Cdm costruzioni srl e la Cvna srl. Avrebbero agevolato le ‘ndrine «attraverso il rafforzamento del legame con la cosca Bonavota, effettuando regolari pagamenti – quali quota dei profitti – a Serratore Antonio ed assumendo, dapprima, fittiziamente alle dipendenze della Build up Bonavota Nicola, Bonavota Pasquale e lo stesso Serratore, e consegnando poi a Serratore e agli emissari della cosca assegni o contanti prelevati dalla Cdm costruzioni, e dalla Cvna, accettando la spartizione dei lavori e dei cantieri decisa nel settore edilizio dal sodalizio piemontese, e mettendosi a disposizione per favorire incontri ed intese tra appartenenti al sodalizio piemontese e calabrese». Accuse gravi, quelle della procura, dalle quali gli indagati avranno modo di difendersi, anche a processo, se verranno rinviati a giudizio. Ad aiutare gli imprenditori ci sarebbe stato un professionista, Baldanzi, in grado di camuffare inesistenti debiti e di stilare scritture contabili in apparenza perfette. Eppure i finanzieri hanno calcolato milioni di euro di Iva evasa. In questi cantieri, gli operai spesso erano senza permesso di soggiorno, lavoravano in nero e venivano pagati pochissimo. Altri venivano assunti “per finta”, per poi essere distaccati. In questo scenario, i controlli dell’Ispettorato del lavoro non c’erano. Nelle 140 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare ne viene citato solo uno, con esito prevedibile: «Tre operai su cinque sono in nero».

FALLIMENTI PILOTATI

I lavoratori venivano lasciati a casa di punto in bianco e puntualmente le ditte fallivano. Perché, è la tesi dell’accusa, l’obiettivo di creare le piccole imprese era solo uno: farle fallire, per commettere reati fiscali ed arricchirsi inventando debiti fantasmi e non pagando le tasse.

I titolari di alcune “imprese” erano teste di legno. «Non ho mai fatto l’amministratore prima – aveva detto, interrogato, uno di questi – ogni tanto andavo col camion in qualche cantiere della società, come la Continassa. Erano lavori di carpenteria, cemento armato. Alla Continassa c’erano più ditte che lavoravano, 25 o 30 i dipendenti di Cdm. Ogni ditta aveva il suo lotto e la sua zona dove lavorare».