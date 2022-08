Le lunghe nozze di JLo e Ben: tre giorni da 25 mln di dollari

La prima volta doveva essere vent’anni fa, ma all’ultimo era saltato tutto. La seconda è stata a metà luglio, una cerimonia a sorpresa per pochissimi intimi a Las Vegas. Il vero matrimonio, quello in pompa magna, però per Jennifer Lopez e Ben Affleck finalmente è arrivato nel weekend. Questa volta, nella tenuta dell’attore in Georgia, c’erano parenti e amici, compreso il noto collega Matt Damon con la moglie. E soprattutto c’erano i vestiti da cerimonia: lui in smoking, con giacca bianca e pantaloni neri. Lei invece con un abito firmato da Ralph Lauren, bianco e con lunghissimo velo da sei metri realizzato appositamente per l’occasione.

A portarlo sono stati i figli che la coppia ha avuto da precedenti storie. Infatti la cantante è mamma di due gemelli di 14 anni, Emme e Max, nati dal suo terzo matrimonio con Marc Anthony finito nel 2011. Ben invece è padre di Violet, 16, Serafina, 13 e Samuel, 10, nati dal matrimonio con Jennifer Garner. Tre giorni di festa, fino a domenica notte, costati secondo la stampa americana quasi 25 milioni di dollari. Una cerimonia in pompa magna non interrotta nemmeno dall’incidente alla madre dello sposo, Chris Anne Boldt, che qualche ora prima del sì è caduta da un pontile e si è ferita a una gamba finendo per qualche ora al pronto soccorso.

Ma non è mancata alla cerimonia officiata da Jay Shetty, ex monaco hindu britannico che oggi è diventato un “life coach” apprezzatissimo da molti Vip non solo nel mondo dello spettacolo. Il luogo che Ben e Jen hanno scelto è doppiamente simbolico, perché vent’anni fa avrebbero già dovuto sposarsi lì prima che saltasse tutto. Così hanno chiuso il cerchio non solo simbolicamente e sono pronti per cominciare una nuova vita. Lei con più matrimoni, lui con la Garner che era stata invitata ma non si è presentata per precedenti impegni già presi in Texas.

Anche se “Hollywood Life” ha fatto sapere che è stata felice di far partecipare i tre figli alla festa. Ora finalmente forse calerà il silenzio su una delle coppie più discusse degli ultimi mesi, perché ha dimostrato che il grande amore può fare mille giri ma alla fine trova sempre una strada.